In strada tra clochard e prostitute: "Altro che festa: venite ad aiutarli"

Dolcetto o scherzetto? Meglio la solidarietà. "Anziché festeggiare Halloween, venite con noi a incontrare i senzatetto e le prostitute": è l’invito che fa la Papa Giovanni XXIII ai giovani, in occasione della Notte di don Oreste che si terrà stasera. Da molti anni, in occasione dell’anniversario della morte del suo fondatore, la comunità organizza una notte di Halloween ’alternativa’, dedicata agli ultimi. Alle persone che don Oreste Benzi ha sempre voluto incontrare e aiutare, ascoltandole e infondendo loro speranza e coraggio. Un appuntamento che si rinnoverà anche stasera, per il 18esimo anniversario della morte di don Oreste, scomparso il 2 novembre 2007. "I ragazzi – spiegano dalla Papa Giovanni –avranno la possibilità di incontrare senzatetto e donne costrette alla prostituzione, proprio come faceva don Oreste che ha camminato per tutta la vita al fianco degli ultimi a cui proponeva sempre la liberazione e una nuova speranza".

La notte di don Oreste prenderà il via stasera alle 20.45 nella chiesa di San Giuliano. Qui verranno accolti i ragazzi, che poi insieme agli operatori delle unità di strada partiranno per andare a far visita a clochard e prostitute. In contemporanea al Ponte di Tiberio si potrà partecipare alla ’Biblioteca vivente’: un’occasione per ascoltare dal vivo le testimonianze di alcune persone ’rinate’ grazie a don Oreste e alla Papa Giovanni. Per tutta la serata inoltre, sempre nella chiesa di San Giuliano, ci sarà la possibilità di confessarsi e partecipare all’adorazione. La serata in memoria di don Oreste terminerà a mezzanotte con la messa in chiesa. Chi vuole prendere parte all’attività con le unità di strada può ancora iscriversi, telefonando al numero 349.104 8957 oppure al 349.5220729. Domani poi, alle 14, al cimitero di Rimini si terrà la preghiera per i bambini mai nati insieme al vescovo Nicolò Anselmi.

Manuel Spadazzi