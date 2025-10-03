In tre per dirigere i Musei. Restano in corsa Baroni,. Bruciati e Giovanardi

Corsa a tre per la direzione dei musei comunali. La procedura aperta dall’amministrazione comunale per la copertura del posto di funzionario socio-culturale cui affidare i compiti e le funzioni di direttore dei Musei comunali ha visto infine rimanere in corsa tre candidati risultati idonei. Si tratta di: Luca Baroni, Andrea Bruciati e Alessandro Giovanardi.

Hanno superato le selezioni iniziali ed ora potranno accedere a un colloquio finale con il sindaco Jamil Sadegholvaad per veder assegnato l’incarico di direttore dei Musei comunali.

Si tratta di un settore su cui il Comune ha investito molto negli ultimi anni, per dare una svolta in chiave culturale che fosse capace di intercettare anche flussi turistici. La svolta comincia a dare i propri frutti, ma ora serve uno scatto in più, cosa che l’amministrazione aveva cercato partecipando come candidata alla fase finale per l’individuazione della capitale della cultura italiana, nomina poi andata a L’Aquila.

Oggi il sindaco si trova a scegliere il futuro direttore dei musei comunali e lo fa dopo una procedura che ha visto inizialmente presentate 45 domande, pervenute in amministrazione. I curricula dei candidati sono stati preliminarmente valutati da un’apposita Commissione, che ha poi condotto i primi colloqui per valutare l’idoneità dei concorrenti. In questa fase sono stati presi in considerazione l’esperienza professionale, le competenze, la capacità e le attitudini adeguate allo svolgimento dell’incarico.

L’esito dei colloqui ha determinato una breve lista di candidati idonei per confrontarsi con il sindaco in vista della decisione finale che prenderà il primo cittadino a nome dell’amministrazione.

L’incarico avrà durata limitata, coincidente con la fine del mandato del sindaco, salvo proroghe o rinnovi. Il direttore sarà chiamato a svolgere determinati compiti tra cui ciò riguarda la promozione e valorizzazione del patrimonio museale, archeologico e storico custodito dai musei comunali, che ricordiamo sono: il Museo della Città, la Domus del Chirurgo, il Museo degli Sguardi e i Palazzi dell’arte. Inoltre dovrà progettare, realizzare e programmare mostre nei diversi spazi espositivi della città. Tra le altre funzioni previste anche la promozione di accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati operanti in ambito culturale, la ricerca di finanziamenti pubblici e privati da destinare al sostegno delle attività dei Musei. Al direttore è richiesta inoltre la promozione di progetti di innovazione tecnologica dei servizi, con particolare riferimento alla digitalizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico.