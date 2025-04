In tremila per l’atletica a Misano

A Misano la Notte rosa diventa sportiva. Allo stadio Santamonica dal 20 al 22 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani Master di Atletica leggera, la competizione più importante del circuito Master. La manifestazione vedrà protagonisti atleti over 35 provenienti da tutto il Paese, richiamando a Misano oltre 3mila persone tra sportivi e le rispettive famiglie. L’organizzazione dell’evento è stata affidata all’Atletica Santamonica. Per quanto riguarda la proposta turistica, la società avrà l’appoggio di Visit Misano con la promozione "di pacchetti creati ad hoc per gli atleti e le loro famiglie".