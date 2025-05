In trentamila sui Balconi fioriti

Trentamila presenze per i Balconi fioriti di Santarcangelo. La 36esima edizione è stata un successo, lo scorso fine settimana. Tra le proposte culturali più apprezzate, la conferenza di Matteo Paglierani sugli insetti domestici, per riscoprire la biodiversità domestica con sguardo curioso e scientifico, il ricordo dei 150 anni dalla nascita di Carlo Carlini, e la visita alla grotta più alta del paese, in via della Cella 38.

Amata anche la via dell’Arte, allestita lungo via dell’Acqua e in via Faini con Bell’Arte di Bellaria Igea Marina e lo spettacolo ‘Music and soul’. Per le premiazioni finali, sul palco insieme al direttivo di Noi della Rocca, il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle attività economiche, Luca Paganelli. Premiati il miglior ‘Balcone cittadino’ in via Lauro De Bosis e il miglior ‘Balcone fiorito’ allestito da I due riccioli verdi in via Molari.

Il primo premio "Creatività" è stato assegnato al Vivaio Morandi, "per la scelta di celebrare l’arte dei fiori come veicolo d’amore, inclusione e speranza, rispondendo al profondo bisogno di riprendere una connessione umana nel mondo di oggi". Il presidente di Città Viva, Alex Bertozzi, infine, ha consegnato il premio ‘Vetrine in fiore’ a Wood Abbigliamento (di via Saffi, angolo via Ruggeri).