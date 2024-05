In tribunale con il coltello. Fermato e denunciato

Si è presentato in tribunale per rinnovare dei documenti. Peccato solo che avesse portato con sé un coltello a serramanico di lunghezza compresa tra i 15 e i 18 centimetri. Non proprio un oggetto adatto per recarsi nel palazzo di giustizia. L’uomo, un ucraino di 47 anni, aveva riposto l’arma da taglio nella tasca di un marsupio. Non appena ha cercato di varcare la porta del tribunale, è stato però pizzicato dai vigilantes dell’istituto ’Cittadini dell’ordine’ insieme ai militari dell’esercito impegnati nella sorveglianza del palazzo di giustizia in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il fatto è accaduto attorno alle 11 di ieri. Durante i controlli di routine all’ingresso, il 47enne è stato invitato a togliersi il marsupio e passarlo sotto lo scanner.

Al macchinario non è sfuggita la presenza del coltello a serramanico. L’uomo è stato quindi invitato ad aprire il marsupio. Non ha opposto resistenza e, senza avere nulla da ridire, ha consegnato l’arma al personale a guardia dell’ingresso. La sua giustificazione? "Lo uso per mangiare" avrebbe detto. Una svista, insomma, e non certo un tentativo di introdursi nel palazzo di giustizia con addosso un oggetto pericoloso.

Il gesto non poteva però passare in sordina e così il personale ha allertato la polizia di Stato. Gli agenti sono accorsi con una pattuglia e il 47enne è stato accompagnato negli uffici della Questura, in piazzale Bornaccini, per essere identificato. Nei suoi confronti è quindi scattata una denuncia, a piede libero per per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Al termine degli accertamenti il coltello è stato posto sotto sequestro.