"In un anno 10mila vendite online"

Diecimila ordini online in un anno. Se fosse una grande azienda non ci sarebbe da stupirsi, ma se a soddisfare una platea tanto ampia di clienti del web è un piccolo negozio a conduzione famigliare in viale Dante, allora la cosa assume tutta un’altra proporzione. A testimoniarlo è "il premio ricevuto direttamente da Shopify" racconta Elisa Maestri, la piattaforma di e-commerce a livello mondiale.

Quella del negozio di calzature Kikkiline è l’emblema di come cambia il commercio fatto di piccole realtà, spesso a conduzione famigliare, per sopravvivere in un’epoca in cui è sempre più difficile far quadrare i conti. "Oggi con la semplice clientela che arriva in negozio è davvero complicato poter gestire un’attività” ammette Elisa, la terza generazione della famiglia Maestri.

Il cognome certamente dirà qualcosa ai riccionesi visto che fu negli anni Sessanta che Maestri, il nonno di Elisa, aprì il negozio di calzature in viale Dante. Erano i tempi dei ‘Maestri delle scarpe’. Con il passare del tempo la gestione è passata al figlio Marco. Poi è arrivato il terzo millennio ed anche le nuove leve, ovvero i figli Elisa, Alex e Luca. Ma con gli anni Duemila hanno iniziato ad arrivare anche i primi problemi, come accaduto a tantissime attività commerciali a Riccione e in tutto il Paese. Una crisi che da tanti ormai non conosce pause. Ma i Maestri, con l’entrata nell’attività di Elisa, Alex e Luca, si sono buttati nel mare del web. "Abbiamo iniziato nel 2006, quando c’era E-bay - riprende Elisa -. Da lì siamo partiti costruendo nel tempo, e con le possibilità che emergevano, una nostra posizione autonoma di vendita on-line. Oggi siamo riusciti a raggiungere un risultato per noi molto importante, ma non è l’unico ambito. Utilizziamo anche i social, Instagram ad esempio, ed abbiamo creato una community di clienti che ci seguono grazie a video e presentazioni. Ci sono clienti che arrivano in città per venirci a trovare".

Nel corso degli anni il negozio del nonno si era ridotto di dimensioni, ma negli ultimi tempi "siamo riusciti a riprendere il locale a fianco tornando alle dimensioni originali". Il premio ricevuto da Spotify è "un risultato che testimonia la crescita del nostro piccolo progetto familiare, reso possibile grazie al supporto della nostra community social di clienti". La storia di Kikkaline insegna anche altro. "Oggi basare la propria attività solo sulla clientela fisica è impensabile. Non diciamo nulla di nuovo, la realtà locale la conosciamo bene tutti. L’E-commerce è una parte molto importante".

Andrea Oliva