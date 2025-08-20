In un anno 12mila multe ai furbetti della Regina

Cattolica fa i conti con le contravvenzioni. Dal 1° ottobre 2024 al 30 giugno di quest’anno, secondo i dati ufficiali del comando di polizia locale, sono state elevate 12.322 sanzioni per violazioni al codice della strada. Significa, in media, più di 45 multe al giorno, oltre 1.300 al mese: numeri che danno la misura della costanza dei controlli. A guardare più nel dettaglio, le multe per eccesso di velocità — quelle previste dall’articolo 142 del codice della strada — sono state 764, per un totale di 45.693 euro. La parte più consistente arriva invece dalle altre infrazioni, che sommate raggiungono quota 11.558: divieti di sosta, mancato rispetto della segnaletica, irregolarità nella circolazione e altre violazioni hanno portato a entrate per 485.105 euro. A queste cifre si aggiungono i 14.169 euro derivanti dal rimborso delle spese di notifica. Il bilancio complessivo parla quindi di 544.968 euro accertati nei nove mesi presi in esame. Una cifra importante, destinata a rimpinguare le casse di Palazzo Mancini.

Cattolica, insomma, registra quasi mezzo milione e mezzo di euro in multe in meno di un anno. Ma più che il dato finanziario, a colpire è la fotografia di una città che continua a confrontarsi ogni giorno con il tema della sicurezza sulle strade. Con il nodo legato alla carenza cronica di parcheggi ancora irrisolte, e tutto ciò che questo comporta dal punto di vista della sosta selvaggia. Nei mesi scorsi, con la stagione estiva alle porte, l’amministrazione comunale aveva annunciato un piano straordinario di controlli. Il dispositivo prevede più agenti in strada, turni serali quotidiani e un potenziamento dei servizi mirati al controllo del traffico, della sosta e degli accessi alle zone a traffico limitato. Una riorganizzazione che punta anche al contrasto dell’abusivismo commerciale, al rispetto del decoro urbano e alla verifica delle occupazioni di suolo pubblico e delle attività ricettive. I numeri confermano il rafforzamento: ai 23 agenti di ruolo e al comandante Alberto Gasparotto, si sono aggiunti 9 agenti stagionali, chiamati a presidiare la città nei mesi più intensi. A loro si affiancano 3 ausiliari di ruolo e 5 stagionali, incaricati di presidiare i varchi e garantire la corretta gestione del traffico. Sul fronte dei quartieri, sono 12 gli agenti impegnati a rispondere a segnalazioni e a effettuare sopralluoghi.