In un anno 15 adozioni. E sono aumentati anche gli affidi

Nell’ultimo anno sono state 15 le nuove adozioni a Rimini, mentre 13 sono stati i minori dati in affido. Dopo il potenziamento e rinnovamento del settore tutela minori, il Comune di Rimini traccia un primo bilancio rilevando la riduzione delle liste di attesa per le adozioni e il rilancio degli affidi. "Oggi – spiega l’assessore al welfare Kristian Gianfreda – ogni famiglia è chiamata a farsi parte attiva in un’alleanza che unisce istituzioni, scuole, sanità, volontariato attorno alla cura e alla crescita dei minori". Uno degli obiettivi era la riduzione delle liste di attesa, che "se troppo lunghe rischiano di frenare percorsi preziosi sia per i bambini che per le famiglie. Per questo è stato messo a punto un potenziamento dell’equipe dedicata, con nuovo personale che ha permesso di avviare 15 istruttorie adottive e di attivare sul territorio distrettuale 14 percorsi di sostegno post-adozione". E sul fronte degli affidi "si è puntato su un accompagnamento personalizzato: ogni nuovo inserimento è seguito da 6 mesi di colloqui individuali. Sette famiglie affidatarie hanno intrapreso percorsi di consulenza per affrontare momenti di difficoltà".