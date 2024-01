In un anno 4.500 immigrati: uno su 4 dal resto della provincia

Continua l’andamento positivo del flusso migratorio verso il comune di Rimini. Si è passati dai 4.491 nuovi residenti del 2022 ai 4.733 del 2023 (+242, pari al +5%). Allo stesso tempo aumenta il numero delle persone che lasciano Rimini per altre mete: da 3.625 a 3.915 (+290, pari al +8%). La differenza tra immigrati e emigrati risulta comunque ampiamente positiva: il saldo è di 818 residenti in più. Gli immigrati provenienti dall’estero passa da 1.120 a 1.388, pari a 3 immigrati su 10, di cui 1.238 con provenienza extra UE, mentre 7 su 10 provengono da altri comuni italiani, soprattutto dagli altri comuni della nostra provincia con 1.148 arrivi (24,26%), mentre sono 606 quelli arrivati qui da altre città della regione (31,33%). Su 3.915 emigrati in totale sono 2.439 (-29) gli italiani in uscita, di cui la gran parte, 1.940, trasferitisi in altri comuni italiani, e 57 a San Marino.