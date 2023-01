In un anno oltre 100mila multe Giro di vite contro chi guida ubriaco

Tanti incidenti, controlli anti-alcol, patenti ritirate. I dati contenuti nel report annuale della polizia locale di Rimini parlano di una situazione che, almeno per quanto riguarda la sicurezza sulle strade, sembra essere ritornata ai livelli pre-Covid. I numeri sull’attività del corpo di polizia locale, diffusi ieri da palazzo Garampi, parlano di 112.763 veicoli sottoposti a controlli nel corso del 2022. I conducenti sottoposti ad alcol test, nello stesso periodo, sono stati 2.536 (320 in più del 2021): 152 le sanzioni penali (55 in più del 2021, 45 in più del 2019), 124 le sanzioni amministrative, 238 le patenti ritirate (+94). Tredici i conducenti pizzicati al volante dopo aver assunto droga. Nel 2022 sulle strade di Rimini si sono registrati più incidenti rispetto all’anno precedente (1.360 contro 1.174): quattro gli incidenti mortali, ma allo stesso tempo cresce anche il numero di sinistri senza feriti. In 31 casi, le persone coinvolte avevano ecceduto con l’alcol o consumato stupefacenti (in calo rispetto ai 55 del 2021).

Diminuiscono le multe elevate dai vigili: nel 2022 sono state 100.096 (ua na media di 274 al giorno) contro le 107.750 fatte nell’anno precedente. Una fetta consistente delle sanzioni arriva da chi ha superato i limiti di velocità (vedi articolo a fianco), ma si segnalano anche 1.236 veicoli senza revisione, 249 casi di mancato uso delle cinture, 338 casi di uso del telefonino alla guida. A dare man forte agli agenti nel 2022 ci hanno pensato gli occhi elettronici di 207 telecamere. Anche nel 2022 sicurezza urbana e lotta al degrado sono state due priorità della polizia locale: effettuati 569 controlli in aree a rischio, 486 servizi antiprostituzione (con 110 sanzioni) e 42 sequestri di droga per un totale di 56 chili. Sessantanove le persone tratte in arresto, 83 le persone denunciate. Sempre alta l’attenzione sul fronte del contrasto ai pallinari, con 165 i verbali notificati nel corso della stagione.

Corposa infine l’attività polizia amministrativa, che è stata impegnata su numerosi fronti, tra cui la vendita degli alcolici con 385 controlli realizzati che hanno portato a 72 sanzioni, venti in più dello scorso anno. Sono stati invece 134 i controlli alle strutture ricettive, con 79 sanzioni, mentre 152 quelle elevate per inquinamento acustico (più che triplicate rispetto allo scorso anno, quando sono state 44, pur a fronte di un’uguale attività di controllo). L’assessore Juri Magrini, nel ringraziare i 240 uomini e donne della polizia locale, ricorda che "quest’amministrazione ha deciso di investire sul corpo andando a potenziare l’organico con l’assunzione di ben 30 agenti già ad inizio mandato, con il potenziamento in corso dei distaccamenti decentrati e presidi territoriali, aumentando la dotazione di strumenti e mezzi".

Lorenzo Muccioli