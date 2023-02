In un anno oltre 1.300 richieste

In un solo anno nel comune di Rimini sono state più di 1.300 le domande avanzate da cittadini per accedere alle agevolazioni del Superbonus 110%. Questo è accaduto nel corso del 2022 e dà l’idea di quanto il settore dell’edilizia abbia avuto impulso dallo strumento governativo. Ma nella seconda parte dell’anno, soprattutto, gli istituti bancari hanno iniziato a chiudere le porte e per famiglie e imprese si è rivelata una corsa contro il tempo, spesso finita in un vicolo cieco. Tra novembre e dicembre gli uffici tecnici hanno ricevuto oltre 600 Cilas, Comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus, a cui si sono sommati 14 permessi a costruire per interventi di demolizione e ricostruzione. Vanno messe in conto anche 62 Scia, ovvero le Segnalazione certificate di inizio attività che si riferiscono alle demolizioni e ricostruzioni sempre previste dal Superbonus 110%.