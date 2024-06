In vacanza a Bellaria Igea Marina dà alla luce la seconda figlia

Partono in tre per le vacanze e tornano in quattro. Mamma Carmen, papà Marcello e il fratellino Giulio hanno accolto la nuova arrivata Francesca durante le vacanze a Bellaria Igea Marina. Il parto era previsto per metà luglio, ma i piani sono cambiati quando mercoledì – dopo la rottura delle acque – Carmen è stata ricoverata in ospedale e il giorno dopo la piccola è nata. Uno scricciolo di due chili e ottocento grammi che aveva così tanta voglia di nascere che non ha atteso neanche un giorno in più, salutando il mondo proprio dalla Riviera romagnola. "Appena la mamma è stata dimessa dall’ospedale – spiega il vicesindaco Francesco Grassi – sono andato all’hotel Villa Tosi per porgere a lei e a papà Marcello personalmente le congratulazioni di tutta la città e dell’amministrazione. Ho voluto poi omaggiare la famiglia con un piccolo dono di benvenuto per Francesca". Grassi ha consegnato un libro per bambini, un fasciatoio ed una lettera di benvenuto.