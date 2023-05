In vacanza a Riccione per tutta la vita "Ho deciso di trasferirmi qui dopo la pensione"

Annapaola Turri ha il curriculum del perfetto ambasciatore della città di Riccone. "Sono comasca di nascita, milanese di adozione e riccionese per scelta. Ho 65 anni e da 65 anni trascorro le mie vacanze a Riccione, ininterrottamente". Fin da piccola arrivava con i genitori per toccare la sabbia di Riccione. Un amore coltivato con la maggiore età. "Ed ora, giunta all’età serena della pensione, ho fatto il salto di qualità: non più solo per le vacanze estive, ma a Riccione mi sono trasferita definitivamente".