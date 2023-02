In Valconca aumento di imprese straniere

Crescita decisa delle imprese straniere attive, superiore sia all’incremento regionale sia a quello nazionale, in provincia di Rimini, secondo quanto rilevato dai dati elaborati e trasmessi da Infocamere-Movimprese a fine anno 2022.

Questo il trend generale che vede nel quadro generale un rilevante aumento delle imprese straniere anche nel territorio della Valconca. In un contesto di analisi territoriale l’1,8% delle imprese straniere in provincia di Rimini si trova a San Giovanni in Marignano, il 2% a Morciano di Romagna, 1,6% a San Clemente e 1,4% a Montescudo-Monte Colombo, portando il saldo per la Valconca a un complessivo 10,4% di tutte le imprese straniere del territorio provinciale.

Infine, tra i comuni con la più alta incidenza percentuale delle imprese straniere sul totale delle imprese attive risultano essere San Clemente (15,6%) e Montescudo-Monte Colombo (13,8%). Con i principali settori economici che risultano essere le Costruzioni (33,7% delle imprese straniere), il Commercio (31,6%), l’Alloggio e ristorazione (9,8%).