In Valconca ecco il pulmino per disabili

San Giovanni in Marignano e Cattolica si uniscono alle "Città ad Impatto Positivo". La settimana scorsa in Piazza Silvagni, alla presenza di Michela Bertuccioli, Assessore Comune di San Giovanni e Servizi Sociali, Nicola Romeo, Assessore Comune di Cattolica e Servizi Sociali, Gianluca Palazzetti di PMG, Nadia Vandi per Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni e referenti e volontari Auser, e gli sponsor che hanno contribuito al progetto, è stato presentato il nuovo veicolo (pullmino) destinato al trasporto delle persone con fragilità, non autosufficienti, a disposizione dei due Comuni tramite Auser. Il veicolo, appositamente attrezzato per il trasporto di persone con difficoltà motorie, servirà per supportare l’accompagnamento a visite mediche e ad attività specifiche sul territorio, garantendo loro il maggior grado di autonomia possibile. "Aderire a questo progetto è molto importante perché mette in risalto la collaborazione del pubblico con il terzo settore ed il privato per migliorare la qualità di vita e il benessere dei cittadini" sottolineano le due amministrazioni. Gli studenti degli Istituti Comprensivi dei due Comuni parteciperanno ad un percorso di sensibilizzazione sui temi della responsabilità sociale e sull’importanza dell’inclusione.

lu.pi.