In Valconca soccorsi due anziani dalla polizia locale

La polizia locale dell’Unione Valconca al servizio dei più fragili. Nelle scorse settimane alla Fiera di San Gregorio di Moricano: un anziano affetto da demenza senile, si era allontanato dalla propria abitazione, e i familiari avevano allertato carabinieri e polizia locale, facendo scattare le ricerche. Un altro caso si è verificato il 6 maggio quando una pattuglia in servizio di controllo territoriale e presidio a Montefiore Conca è stata allertata dalla clientela di una farmacia, che ha segnalato la presenza di una donna anziana in difficoltà. Prontamente intervenuti, dopo aver constatato che la donna non aveva necessità di cure mediche, essendo senza telefono e documenti al seguito, gli agenti sono stati in grado di risalire all’indirizzo di casa del figlio residente a Riccione, riportando così l’anziana presso la propria abitazione.