In Valconca sono tornati i lupi. Ma non bisogna avere paura

In Valconca sono tornati i lupi. Mercoledì 19 febbraio i Carabinieri forestali hanno parlato dell’argomento in classe all’IC San Giovanni in Marignano. La preoccupazione è alta, negli ultimi mesi, tra gli abitanti del paese, viste le decine di segnalazioni registrate non solo nelle zone più rurali ma anche vicino ai centri urbani. È stato molto utile poter ascoltare direttamente gli esperti. I Carabinieri forestali hanno confermato che negli ultimi tempi sono stati avvistati dei lupi nelle campagne vicino al paese e lungo le strade. La preoccupazione dei residenti è legata al fatto che il lupo è un animale selvatico e può sembrare pericoloso. Ma gli uomini dell’Arma hanno spiegato che il lupo "non attacca l’uomo ed è molto più schivo di quanto pensiamo: non cerca il contatto con noi, anzi, tende a fuggire se ci avviciniamo".

Gli agenti hanno raccontato che il loro lavoro è proprio quello di monitorare la presenza dei lupi e proteggere sia gli animali che vivono in natura, sia le persone. Nell’incontro con i ragazzi hanno mostrato anche delle foto e dei video dei lupi avvistati, spiegando agli studenti come monitorano la situazione, utilizzando trappole fotografiche. Hanno anche parlato di come si raccolgono le segnalazioni, che sono molto importanti per capire dove si trovano gli animali e come comportarsi in sicurezza. Uno degli aspetti più interessanti è stato quando hanno spiegato come proteggere il bestiame, come per esempio rafforzare le recinzioni e usare cani da guardia per tenere lontani i lupi dalle fattorie. È stato un modo utile per capire che, anche se ci possono essere delle preoccupazioni, ci sono molte soluzioni per vivere in armonia con gli animali selvatici. Durante l’incontro hanno anche spiegato quanto sia importante il lupo per l’ambiente. Sebbene a volte possa sembrare un animale pericoloso, in realtà il lupo aiuta a mantenere l’equilibrio naturale, controllando la popolazione di altri animali selvatici come i cinghiali, che altrimenti potrebbero danneggiare campi e colture. Inoltre, il fatto che i lupi tornino a vivere in certe zone è un segno che l’ambiente è sano e questo è un aspetto davvero positivo.

L’incontro con i Carabinieri forestali ha fatto capire ai ragazzi che la convivenza tra uomo e natura è possibile se impariamo a rispettare gli animali e l’ambiente che ci circonda. Un incontro davvero interessante e importante che ha insegnato ai ragazzi che si può vivere in armonia con la natura e che, sebbene i lupi possano sembrare spaventosi, sono fondamentali per l’equilibrio del nostro ecosistema.

Classe II B