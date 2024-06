In vasca alla soglia dei novant’anni. La staffetta riminese è da record

Bracciate da guinness dei primati. In vasca alla soglia dei novanta anni per battere un record. Un’inedita staffetta ‘M320 4 x 100 mista’ composta dai quattro moschettieri della polisportiva Garden di Rimini ha conquistato il primato italiano nella difficile specialità di nuoto. Gli organizzatori del Meeting internazionale masters Italo Galluzzi stanno verificando attraverso i giudici di gara e la Federazione italiana nuoto se può trattarsi anche di record europeo o mondiale.

Teatro dell’impresa le piscine comunali di Città di Castello. Nella staffetta 4x100 mista maschile categoria M320, Ermete Caleri, 67 anni, originario di Rimini, primo frazionista a dorso, Pierfranco Agrestini, 84 anni, bolognese, stile rana, e gli altri due nuotatori riminesi accomunati dalla passione per lo sport, Giuseppe Fantini, 85 anni, stile delfino, e Filiberto Bonduà, quasi 90 anni, stile libero e ultimo frazionista, si sono cimentati in questa staffetta per la prima volta in Italia definendone pertanto il record. Gli atleti romagnoli non sono nuovi a tali imprese, ma non avevano mai tentato la staffetta con frazioni da cento metri. In serata, al termine delle gare e dopo la festa, hanno ripreso l’automobile, guidata sia all’andata che al ritorno dal ‘capitano’ della compagnia, l’89enne Bonduà, per tornare a Rimini.