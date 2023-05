In vasca scende Dotto il campione che ‘allena’ il presidente Nitti

Lo stadio del nuoto di Riccione è diventata la casa dei campioni anche per gli allenamenti. Luca Dotto ha ormai Riccione nel cuore. Qui cominciò ad allenarsi nel 2006, dopo l’apertura dell’impianto natatorio. Nel 2022 tornò e vinse gli Assoluti di nuoto. Non solo vasca per il campione che di Riccione, fin da quando la conobbe, ha frequentato anche locali e discoteche. Oggi Dotto si allena a Riccione e non risparmia consigli alla squadra master riccionese, capitanata dal presidente di Polisportiva Michele Nitti (nella foto).