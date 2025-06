In vendita 19 box auto al condominio Savioli

Diciannove posti auto in vendita in box posti nell’interrato del condominio Savioli di viale Date. Il Comune li ha in proprietà da molti anni, ed ora vuole disfarsene, non prima di avere incassato. Attraverso un atto pubblico saranno messi in vendita al prezzo di 35mila euro l’uno. Considerando la penuria di posteggi in zona, oltre ai residenti, i posteggi potrebbero fare gola ai titolari degli alberghi. Il condominio residence hotel Savioli è in zona baricentrica rispetto alle attività che insistono nell’area portuale, situato tra i viali Dante, Puccini, Zandonai e Tasso. Se il Comune riuscisse a vendere tutti e diciannove i box auto otterrebbe una cifra complessiva di 665mila euro da destinare allle opere pubbliche.