In vendita i biglietti dello show di Bollani

Parte la caccia al biglietto per il concerto di primavera con Stefano Bollani. Da ieri sono in vendita i biglietti del concerto che si svolgerà al palazzo dei congressi. Come accaduto nel periodo natalizio con il concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, anche con Bollani nella sera del 30 marzo il biglietto sarà a pagamento. Tre le fasce di prezzo che da si possono trovare su Ticketnation, https://bit.ly/stefanobollani_30marzo o all’ufficio Iat comunale. Si va da 22 euro a 37 euro con la fasce intermedia a 29 euro.