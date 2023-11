In vendita il cinema di Fellini. Il Comune spenderà 12 milioni per comprarsi il Fulgor

Il Fulgor diventerà un bene del Comune. Un’operazione che costerà circa 12,4 milioni a Palazzo Garampi, e che sarà perfezionata entro l’anno. Un passo indietro. Il restaurato cinema di corso d’Augusto, che ospita anche una parte importante del Fellini Museum, appartiene all’azienda di servizi alla persona ’Valloni - Marecchia’, che gestisce alcuni asili riminesi e case di riposo tra Rimini, Santarcangelo e Verucchio. L’Asp ’Valloni’ ha concesso il Fulgor al Comune in diritto di superficie per 27 anni, dietro al pagamento di un canone annuo. Nella convenzione è prevista anche la possibilità, per l’amministrazione, di acquistare l’immobile. Possibilità che il Comune ha deciso di esercitare, visto che l’asp ’Valloni’ a fine ottobre ha messo nero su bianco la volontà di vendere lo storico palazzo che ospita il Fulgor.

La giunta ha già dato parere favorevole all’acquisto. Entro fine novembre l’operazione verrà discussa in consiglio comunale. Il Comune spenderà in tutto 12,4 milioni per diventare proprietario del Fulgor. Ma come si è arrivati a stabilire questa cifra per l’acquisto? Ammonta a 8,4 milioni di euro l’importo che il Comune, nei prossimi anni, avrebbe dovuto versare al ’Valloni’ per le restanti rate. A questi si sommano altri 4 milioni: è la cifra stabilita come valore per la nuda proprietà del Fulgor. In tutto fanno 12,4 milioni. Che Palazzo Garampi, se l’operazione avrà il via libera in consiglio comunale, pagherà in tre distinte tre tranche. Entro fine anno verserà al ’Valloni’ già 6 milioni, utilizzando in parte l’avanzo di bilancio 2022. Nel 2024 il Comune pagherà all’Asp altri 3,9 milioni, mentre il resto sarà versato con una rata finale nel 2025.

L’operazione permetterà al Comune di avere la piena proprietà del Fulgor e darà ossigeno alle casse del ’Valloni’, che fu costretto ad accendere un importante per i lavori di ristrutturazione del cinema. Le entrate ricavate dalla vendita del Fulgor serviranno prima di tutto a chiudere il mutuo. Il resto sarà impiegato dal ’Valloni’ per finanziare attività e progetti sociali.

Manuel Spadazzi