In vendita quattro ’pezzi’ di lungomare

Quattro ’pezzi’ di lungomare in vendita. Si tratta di frustoli che l’amministrazione comunale aveva acquisito nel 2018 dal Demanio, dopo il varo della norma sul Federalismo Demaniale. Alcune delle celeberrime ’aree in fregio’ oggetto negli anni scorsi di contenziosi giudiziari tra amministrazione dell’epoca e albergatori che le utilizzavano da decenni. Le quattro aree in questione "non sono state interessate dai lavori – sottolinea Palazzo Garampi – per la realizzazione del ’Parco del Mare’ che ha permesso la riqualificazione di quel tratto di lungomare (tratto 8. ’Spadazzi’)", a Miramare. "Queste aree residuali non interessate dal pubblico utilizzo e già nella disponibilità dei frontisti privati, sono state inserite nel Piano di alienazione in modo da poterle cedere ai privati a servizio delle loro strutture". Lo aveva deliberato a dicembre il consiglio comunale. Le aree sono "ricomprese all’interno della recinzione di 4 alberghi: area antistante Hotel Touring (203 mq), Hotel San Giorgio (93 mq), Hotel Roma (51 mq), Hotel Centrale (84 mq). La stima di vendita del Settore Patrimonio è stata ritenuta congrua dall’Agenzia Demanio (Roma), specificando che il 25% delle risorse nette derivanti dalla vendita (stimate complessivamente in 178 mila euro iva inclusa) dovrà essere destinato all’Erario dello Stato. Due anni fa il Comune è entrato in possesso dal demanio di ulteriori aree del lungomare tra Marebello e Rivazzurra, attualmente interessato dai lavori del Parco del Mare (tratto 7) e di pertinenza di strutture private. Anche qui le aree che non saranno necessarie "saranno valutate per essere oggetto di accordo coi privati a servizio delle loro strutture".