In via Arno a Morciano arriva il Cau: "Sarà un riferimento sanitario"

Morciano sempre più capitale della Valconca, anche a livello sanitario e socio-assistenziale. L’amministrazione comunale morcianese conferma ora la prossima apertura di un Cau, centro di assistenza urgente, come previsto nel piano dell’Ausl grazie ad un accordo ben preciso.

"Avremo una struttura aperta 24 ore su 24 – spiega Giorgio Ciotti, sindaco di Morciano – che arriverà a 1.500 mq di superficie disponibile. E potremo così riunire sotto lo stesso tetto tutti i medici di medicina generale, attivando servizi poliambulatoriali oltre a quelli presenti". Un progetto da circa 2,3 milioni di euro nel suo complesso: "Noi metteremo l’edificio in via Arno per un costo di circa 800.000 euro – continua il primo cittadino – mentre l’Ausl finanzierà 1,5 milioni di euro come investimento per adottare tutti i servizi necessari r e attrezzature. L’immobile messo a disposizione dal Comune di Morciano sarà messo a disposizione, a titolo gratuito, per 32 anni". Sarà realizzato un ascensore, nuovi ambulatori medici e un primo soccorso.

"Sarà previsto un infermiere di comunità – prosegue Ciotti – una segreteria e tanto altro ancora". Morciano sta crescendo: "La nostra città è sempre più un punto di riferimento per la Valconca ed anche in ambito sanitario ricordiamoci che la Casa di Cura Montanari è sempre più un fiore all’occhiello di tutto il territorio e crescerà ancora – conclude Ciotti – credo che tutto questo sia un valore aggiunto per il nostro territorio e per Rimini Sud". Dunque un 2024 che vedrà nuovi servizi sanitari per Morciano e favorirà nuovi vantaggi per un territorio davvero molto importante, che si snoda tra mare ed entroterra e dove vi è un forte sviluppo demografico ed economico.

lu.pi.