In via Belvedere nascerà la cittadella del padel Silvagni: "Non basta, servono altri impianti sportivi"

Via libera dal consiglio comunale. Avanti tutta coi nuovi campi da padel e tennis in via Belvedere, nella zona della stadio comunale a Bellaria. "Puntiamo a riqualificare la zona creando un polo sportivo grazie a un importante investimento da parte di imprenditori privati", ha detto il sindaco Filippo Giorgetti. La ditta proponente, si legge nella libera di consiglio, è quella di andrea Godio, Riccardo Rondinelli e Alessandro Rondinelli. Il tecnico che firma il progetto è il geometra Abele Bellavista. La superficie coperta sarà di 39 metri quadri, mentre la "superficie impermeabile di 1.074 metri quadri". La proposta dei privati prevede tra l’altro "la fruzione gratita per 20 giornate annue a favore degli studenti degli istituti scolastici del territorio, oltre a organizzare iniziative di promozione nelle scuole al fine di incentivare la pratica sportiva", continua la delibera. Per il pubblico invece, ovviamente, è previsto il pagamento di un abbonamento o un biglietto d’ingresso per l’utilizzo delle strutture sportive. "Si tratta di una zona strategica per Bellaria Igea Marina – prosegue il sindaco –, ben collegata con le piste ciclopedonalli, dove ci sono anche attività di calcio e basket".

L’area non è distante da quella dell’ex centro tennis Maf, naufragato miseramente e chiuso in via definitiva, al posto del quali il Comune ha deciso di realizzare una scuola (intervento finanziato da ben 4,3 milioni di euro dei fondi del Pnrr). "Non si dica che le strutture sportive sparite – osserva il consigliere comunale Andrea Silvagni, Alternativa Democratica – saranno sostituite da queste. Si tratta di situazioni e offerte sportive differenti".