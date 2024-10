In viaggio attraverso i 102 anni della Perla. Nel fasciolo anche la storia di Ziko, il cane poliziotto

Un viaggio che comincia 102 anni fa, quando Riccone ottiene la propria autonomia amministrativa staccandosi da Rimini. Un compleanno che ripercorreremo con Rodolfo Francesconi, pronto a riportarci a quei tempi, quelli dell’indipendenza di una città che vedeva davanti a sé aprirsi nuovi orizzonti grazie al turismo. Con Vivere Riccione, il fascicolo che torna questo sabato in edicola assieme al Resto del Carlino nel giorno del compleanno di Riccione, inizieremo un viaggio partendo dalle origini per scoprire i riccionesi d’oggi, le loro imprese, quelle più appariscenti e quelle che lo sono un po’ meno, ma non per questo meno importanti. Parleremo con Alessandro Pecci, 23 anni come il fenomeno Sinner, e come lui una vita dedicata al tennis. Andremo poi a vivere un giorno con Luca Biagini, agente della polizia locale che da sei anni cura il cane anti droga Ziko. Una vita trascorsa di giorno e di notte in operazioni anti droga a Riccione e non solo. E’ tale l’efficacia dimostrata negli anni dal ‘duo riccionese’ che le forze dell’ordine in tutta la regione chiamano il comando riccionese per chiedere il supporto dell’unità anti droga. Poi accompagneremo i turisti e tour operator in giro per la nostra terra affiancandoci a Food in Tour e Costa hotels, una agenzia che prepara veri e propri tour per far vivere a tedeschi, svizzeri, canadesi e altri ancora cosa significa pigiare l’uva, assaggiare il tartufo e vivere la costa e l’entroterra.

a.ol.