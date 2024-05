In viaggio con Gigi Riva tra miss, feste e misteri: "Con ’Ingordigia’ racconto il truffatore dei vip"

"Da tempo covavo l’idea di scrivere una storia che entrasse nei meandri dell’alta finanza, quella irraggiungibile ai comuni mortali" Esordisce così Gigi Riva, giornalista e scrittore, santarcangiolese d’adozione (nel 2015 la città gli conferì l’Arcangelo d’oro) nel raccontare com’è arrivato a pubblicare il romanzo Ingordigia. Vita, morte e truffe del broker dei vip. "Quando sentii la notizia dell’incidente in cui perse la vita Massimo Bochicchio, il 19 giugno del 2022, mi colpì il commento della vicenda giudiziaria in cui questo personaggio era coinvolto. Un habitué del jet set internazionale, colto, fascinoso, sposato con una donna bellissima (fu finalista a Miss Italia), Bochicchio riuscì a raggirare imprenditori, professionisti, ambasciatori, alti funzionari di Stato. E a tradire amici carissimi. A chi gli affidava i propri risparmi (e non si parla di bruscolini) lui prometteva interessi tra il 10 e il 20 per cento. Millantava di aver movimentato qualcosa come un miliardo e 800 milioni di euro. Una storia troppo intrigante: quella che aspettavo".

Da quel giorno Riva, che è stato anche un inviato di guerra, lascia perdere tutti i suoi altri progetti in corso e si immerge totalmente in una delle storie che ama e che definisce ‘letteratura del vero’. Cercando di approfondire la vicenda di Bochicchio entra in una serie di scatole cinesi degne di un intrigo da film che sembra non aver fine. Dalle carte processuali saltano fuori personaggi del mondo del calcio, tra cui l’ex ct della Nazionale di calcio Antonio Conte, e altri nomi di spicco dello sport italiano. Molti di più i raggirati che non si sono rivolti alla giustizia, tra cui Marcello Lippi, ct dell’Italia campione del mondo. Davvero tutti così ingenui? "È la stessa domanda che mi sono fatto anche io. In 52 sono ricorsi alle vie legali, ma di solito in vicende di questo tipo la parte che emerge è sempre minima rispetto a una realtà che supera la fantasia, dove il lusso ostentato del protagonista, degno delle riviste più glamour, ha abbagliato il buon senso e la cautela di chi dovrebbe essere tutto fuorché ingenuo". Tutto dipende dall’ingordigia, forse, come suggerisce il titolo del libro. Anche di questo si parlerà stasera, alle 21, alla biblioteca di Santarcangelo, dove Gigi Riva presenterà il volume dialogando con il sociologo Giovanni Boccia Artieri.

m.c.m.