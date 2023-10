In viaggio con Janette sulla via delle tartarughe

In viaggio con Janette lungo l’Adriatico per arrivare dove la vita delle tartarughe Caretta Caretta si nasconde nelle profondità del mare. Janette è un esemplare adulto trovato sulla spiaggia di Lido di Venezia diversi mesi fa. Spiaggiata, è stata salvata grazie all’impegno dei volontari di Fondazione cetacea, la realtà che da decenni cura le tartarughe e segue i cambiamenti del mare e di chi lo abita. Oggi alle 11 a Riccione, partendo dalla sede di Cetacea, Janette verrà messa in mare dopo avere terminato il suo percorso di riabilitazione. Al momento del ritrovamento le era stata diagnosticata un’infezione. Il percorso nel centro di recupero le ha permesso di riprendere peso e forze. Oggi pesa 62 chili per 80 centimetri di carapace, quando al suo arrivo ne pesava solo 53. Janette dovrebbe avere 25 anni di vita. Un esemplare adulto che sarà al centro di un importante progetto di studio e monitoraggio delle popolazioni di tartarughe nel Mediterraneo. Sul carapace le è stato installato un dispositivo satellitare così da mappare i suoi movimenti. Nel 2021 un progetto simile ebbe come protagonista la tartaruga Golia. Da mare davanti a Riccione, Golia nuotò attraverso l’Adriatico arrivando a superare Otranto, giungendo infine nel mare Mediterraneo davanti al Peloponneso, in Grecia.

"Con Janette – spiega Sauro Pari, presidente di Cetacea – andremo ad approfondire i movimenti delle tartarughe visto anche il mutamento del clima. Da quanto abbiamo avuto modo di apprendere, negli ultimi anni stanno cambiando le abitudini delle tartarughe. In precedenza, con l’inverno e i mesi più freddi, gli esemplari tra novembre e dicembre si spingevano verso la parte sud dell’Adriatico. Oggi invece abbiamo diverse segnalazioni di tartarughe che si spostano sul versante orientale, verso la Croazia, rimanendo nella parte alta dell’Adriatico. Janette è inoltre interessante da monitorare perché è un esemplare adulto che cercherà di riprodursi e questo ci potrebbe dare informazioni utili anche sui luoghi scelti per procreare. Negli ultimi anni abbiamo visto nidi sulle spiagge sempre più a nord".

Andrea Oliva