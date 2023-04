In viaggio con Pasini nella nostra arte

Proseguono alla ’Gambalunga’ gli incontri della rassegna Libri da queste parti, dedicata alle novità editoriali dedicata agli autori del Riminese. Sabato in biblioteca (sala della Cineteca) il noto storico dell’arte riminese Pier Giorgio Pasini presenterà il volume Vicende del patrimonio artistico riminese. Un viaggio nel quale Pasini ripercorre, da par suo, le vicende legate ai monumenti e all’arte riminesi. Edita da Panozzo, l’opera ripropone il testo pubblicato per la prima volta nel 1978 da Pasini, a cui lo studioso ha poi aggiunto nuovi capitoli. L’incontro è alle 17: Pasini illustrerà il libro in dialogo con Annamaria Bernucci.