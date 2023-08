In viaggio tra le opere di Andy Warhol

A partire da sabato 19 agosto fino al 7 ottobre si terranno tutti i sabati dalle 15.30 alle 16.30 esclusive visite guidate alla mostra Andy Warhol.Serial Identity a cura delle guide turistiche e culturali sammarinesi. Si inizierà alle 15.20 da Palazzo Sums, per poi proseguire alla Galleria Cassa di Risparmio e infine alla Galleria Nazionale San Marino. Un percorso di un’ora circa che illustrerà in maniera semplice e coinvolgente le sessanta opere di Andy Warhol nell’esposizione che comprende le due sedi. Un viaggio affascinante alla scoperta di un artista dalla cifra stilistica inconfondibile e unica, il cui percorso ha spaziato passando per la pittura, la scultura, il cinema, la tv, la moda e la musica. Per iscrizioni rivolgersi a Sara Forcellini (335-7334851), Selena Simoncini (334-7597072), Chiara Macina (335-7341511).