"In zona colonie il degrado continua"

"Non si arrestano le problematiche da tempo denunciate di continui atti di vandalismo e furti nei pressi di via Agedabia. Nè risulta siano state trovate soluzioni efficaci. E’ necessario che il Comune comunichi al proprietario delle adiacenti ex colonie Fiat di intervenire con una pulizia dell’area, mettendola in sicurezza e rimuovendo elementi che possano offrire riparo a malintenzionati". La richiesta fatta in consiglio comunale da Danilo Lombardi (M5S). Che tira in ballo sia il regolamento comunale, che impone interventi contro il degrado "per assicurare decoro e igiene, a cura dei frontisti".