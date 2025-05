"In zona stadio parcheggi selvaggi a ogni partita". Residenti in rivolta, il Comune: in arrivo 160 posti

Niente da fare per lo Young Santarcangelo. Il sogno dell’ennesima promozione è svanito l’altra sera al ’Mazzola’. I gialloblù sono usciti sconfitti dalla gara contro la Comacchiese: niente finale playoff, il sogno di salire in Eccellenza rimandato al prossimo anno. Pensare che c’era il pubblico delle grandi occasioni mercoledì allo stadio, a sostenere i gialloblù. Se ne sono accorti anche i residenti della zona, tornati a protestare ieri per la carenza di posti che causa il parcheggio selvaggio. "Caro sindaco Fillippo Sacchetti, noi residenti di via della Resistenza siamo stufi – attaccano – A ogni partita, a ogni evento, a ogni fiera, siamo invasi da centinaia di auto. Macchine lasciate ovunque: nei parchi, all’ingresso dei cancelli delle caseabitazioni, addirittura davanti agli incroci ostruendo così la visuale". E la situazione, temono i residenti, "è destinata a peggiorare quando sarà aperto anche il nuovo palazzetto dello sport in costruzione. Noi residenti come dobbiamo fare?". Protesta che coglie nel segno. "Il problema della sosta in via della Resistenza è nota – spiegano dall’amministrazione – Tanto che abbiamo messo in campo due progetti per farvi fronte". "La nuova palestra – assicurano dal Comune – non peggiorerà la situazione, perché insieme al palasport saranno realizzati anche 60 nuovi posti auto. Potranno essere utilizzati anche dagli spettatori delle partite in programma allo stadio ’Mazzola’ e al PalaAngels". E sempre in via della Resistenza, sull’altro lato, "sono già previsti nuovi parcheggi nell’ambito del comparto ex Corderie", che prevede la costruzione di case e anche della nuova sede del supermercato che si trova attualmente in via Piave. Nell’accordo raggiunto tra i privati e il Comune "è prevista la realizzazione di 4 aree di sosta per almeno 100 posti auto complessivi. Potrebbero essere anche di più: stiamo lavorando a varie soluzioni". Tra i parcheggi in ’dote’ con il nuovo palasport e quelli previsti nell’area ex Corderie "si arriverà ad almeno 160 stalli in più nella zona, che potranno sensibilmente mitigare gli attuali disagi nella zona del centro sportivo". Ma passerà del tempo prima di vedere i nuovi parcheggi.