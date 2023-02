Inaugura il nuovo Lidl: primo assalto dei clienti

Ieri mattina Lidl Italia ha inaugurato il suo nuovo store di Cattolica in via Carpignola, in una parte dell’area conosciuta in città come ex-Vgs, vicino alle scuole medie ’E.Filippini’ e nei pressi dello stadio Calbi. Lidl Italia arriva così a Cattolica e, alla presenza del sindaco Franca Foronchi, ha aperto le porte del suo primo store in Via Carpignola, nell’immediata periferia del Comune. "Positivo il riscontro dal punto di vista occupazionale di questa apertura, con l’assunzione di 6 nuovi collaboratori che si uniscono alla grande squadra di Lidl Italia di cui fanno parte più di 21.000 persone su tutto il territorio nazionale", specifica la catena di supermercati.

Il punto vendita di Cattolica è dotato di un parcheggio di circa 120 posti auto e, per garantire sempre la massima flessibilità, rimarrà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00. Un edificio realizzato con attenzione all’ambiente: "Il supermercato di Cattolica è frutto di un progetto di riqualificazione urbana a consumo di suolo pari a zero, che ha visto il recupero dell’ex cinema abbandonato ormai da anni – continua l’azienda –. Con un’area vendita di oltre 1.400 mq, la nuova struttura è stata realizzata attraverso metodi di costruzione mirati a ridurne il più possibile l’impatto ambientale e a massimizzarne l’efficienza energetica. L’edificio, infatti, rientra in classe A3, dispone di un impianto fotovoltaico da 199 kW e utilizza energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Sempre in ottica green, lo store è dotato di ampie vetrate che favoriscono la luminosità naturale e di un impianto di luci a LED che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione".

Importanti gli interventi anche sugli arredi circostanti lo store: Inoltre Lidl ha contribuito al completamento della strada e delle aree verdi circostanti la lottizzazione, occupandosi anche della piantumazione di oltre cinquanta nuovi alberi. Dunque tutto un quartiere che decolla definitivamente con un nuovo store e prossimamente con un nuovo Palasport da più di 1.000 posti per una città che si vuol rilanciare economicamente e turisticamente, nel dopo-Covid.

Luca Pizzagalli