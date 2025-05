Inaugura la Granfondo Squali

Al via la decima edizione della Granfondo Squali con oltre 3.000 iscritti. A tagliare il nastro ieri mattina all’Acquario, sede dello Shark Arena, la Sindaca Franca Foronchi insieme con la prima cittadina di Gabicce Mare Marila Girolomoni, l’Assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci, gli organizzatori e tutte le autorità civili e militari. "Un evento che festeggia quest’anno 10 anni di vita e di successi – hanno ribadito sindaca Foronchi e assessore Bartolucci – questa manifestazione unisce i nostri due Comuni, Cattolica e Gabicce Mare, ma anche tutto un territorio meraviglioso, reso ancora più unico dal promontorio del San Bartolo. La Granfondo è una festa dello sport, ma anche delle nostre città". Tanti gli eventi collaterali sia venerdì che oggi sabato per grandi e piccoli.

Domani, domenica 11 maggio, sarà il grande giorno per la decima edizione della Granfondo Squali. L’apertura delle griglie è fissata per le 6:30. Tre i percorsi proposti: il lungo da 128 km e 2020 m di dislivello, il medio da 85 km e 1393 m di dislivello, e, la Squali 46, di 46 km e circa 700 m di dislivello. Il via ufficiale verrà dato, come da rito, dallo speaker ufficiale Ivan Cecchini alle ore 7:30 in zona Acquario.

A disposizione degli accompagnatori ci sarà poi un trenino gratuito che porterà da Piazza delle Nazioni, in fondo a Via Carducci a Cattolica, fino a Gabicce Monte, traguardo della gara, dove si terrà il maxi-ristoro a base di rustida di pesce azzurro, preparata dai bagnini locali e i volontari, con piadine e birra e tanto altro.

