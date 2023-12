Inaugura la ’Via dei presepi’ tra mostre e installazioni

San Leo si prepara a festeggiare la magia del Natale con un evento che celebra il millenario legame tra San Francesco, il borgo leontino, San Marino, La Verna. In occasione dell’800esimo anniversario del primo presepe, realizzato a Greccio per volontà di San Francesco nel 1223, nella Fortezza di San Leo è stata allestita la mostra itinerante Il Natale del cuore, a cura dell’artista Claudio Terreni. Esposti oltre 20 diorami artistici, di varie tipologie e dimensioni, tra cui alcuni realizzati con grande maestria dentro botticini in legno. Frutto di un decennio di lavoro del presepista toscano, queste opere costituiscono un omaggio al tradizionale spirito natalizio. Il borgo leontino sarà inoltre arricchito dai molti presepi allestiti grazie a un’iniziativa condivisa tra le attività commerciali, i cittadini e la parrocchia, che insieme daranno vita alla Via dei presepi. Il progetto coinvolge l’Associazione nazionale città dei presepi e vede come protagonisti anche la Repubblica di San Marino e La Verna, oltre a San Leo. Oltre alle esposizioni artistiche, il cartellone include un ricco calendario di giornate dedicate alle famiglie che avranno per protagonisti Babbo Natale, che farà una trionfale entrata a cavallo in centro, e la Befana, che scenderà dalla storica torre campanaria.

a.g.c.