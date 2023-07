Inaugurata a Misano Adriatico una Passerella per Disabilità Motorie

Pochi giorni fa ai bagni 61 di Misano Adriatico è stata inaugurata la passerella per persone con disabilità motoria donata dall’associazione Davide Pacassoni di San Giovanni in Marignano. Presenti per l’occasione la presidente dell’associazione Anna Pedoni con tanti volontari, insieme agli assessori Michela Bertuccioli e Manuela Tonini, rispettivamente dei Comuni di San Giovanni in Marignano e Misano Adriatico, Carlotta Turchi per l’azienda sanitaria locale, i ragazzi della cooperativa Cà Santino e la vicepresidente Cad Raffaella Piva, direttrice della casa residenza anziani di San Giovanni. Anna Pedoni ha spiegato ai presenti la scelta di contribuire nell’abbattimento delle barriere fisiche in una spiaggia dove sono già stati numerosi gli interventi in questa direzione grazie alla sensibilità dimostrata dai gestori. Pedoni ha anche evidenziato l’importanza del lavoro di rete che crea azioni e servizi a favore delle persone più fragili. "Per San Giovanni – ha sottolineato l’assessore Michela Bertuccioli – è un orgoglio arrivare ad agire concretamente anche in altri territori grazie alla sensibilità ed operatività delle proprie realtà associative".