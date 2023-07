Inaugurata la 52esima Edizione di Pennabilli Antiquariato, Premio alla Carriera a Lorenzo Cagnoni Ieri è stata inaugurata la 52esima edizione di Pennabilli Antiquariato, con la presenza di autorità come il sindaco, la consigliera regionale, l'ex sindaco di Rimini e la direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Il tema del festival è "Arte e bellezza come cura". Premio alla carriera a Lorenzo Cagnoni.