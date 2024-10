Inaugurata la nuova maxi palestra da 730 metri quadrati

Sbarca a Morciano un angolo dedicato al fitness e al benessere, non solo una palestra, ma un luogo in cui un amante dello sport possa sentirsi come a casa. Ha inaugurato sabato scorso la Epic Wellgym. Settecentotrenta metri quadrati di superficie totale di cui 320 dedicati solo alla sala pesi, corsi con lezioni in presenza ed altre in virtual coaching; poi ancora un centro estetico, uno di fisioterapia e nutrizione ed un altro dedicato all’innovativa terapia del dolore. Senza dimenticare gli attrezzi dedicati al body building, tutti targati Technogym. "Nella nuova palestra di via Roma allenarsi sarà solo una parte delle attività proposte – spiegano dallo staff della Epic Wellgym -. In sala corsi saranno offerte lezioni di pilates, yoga, chi kung, danza classica, moderna e hip hop, balli latini, zumba e tanto altro. Poi ci saranno tutte quelle discipline impartite con l’ausilio di un virtual coaching: grazie a degli schermi le persone potranno seguire i corsi tenuti da un vero e proprio insegnante virtuale". La palestra sarà aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 22.30, il sabato dalle 9 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13. "La campagna abbonamenti è già iniziata – concludono dallo staff -. Sta andando molto bene".

f.t.