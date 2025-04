Inaugurato il nuovo poliambulatorio

Nuova apertura per il gruppo Montanari Salute di Morciano. Sabato scorso si è tenuta l’inaugurazione della sua ottava sede: il poliambulatorio Medicina 2000 Plus di San Giovanni, in via Al Mare. Questa nuova struttura si affiancherà alla sede attuale, che verrà mantenuta aperta ed attiva.

Il poliambulatorio si estende su due piani e oltre 700 metri quadrati. Al suo interno, sono disponibili 14 ambulatori dedicati alle principali specializzazioni mediche, con oltre 100 medici pronti a fornire assistenza in cardiologia, urologia, dermatologia, gastroenterologia, ortopedia, servizi di rinnovo patenti, ecografia e diagnostica, psicoterapia e otorinolaringoiatria, solo per citarne alcuni.

Tra le novità, è presente un dispositivo per l’idrocolon-terapia, una pratica sempre più diffusa per chi affronta problematiche gastrointestinali. Una delle principali innovazioni del poliambulatorio è l’ambulatorio chirurgico, il primo del Gruppo, dedicato a piccoli interventi e trattamenti in chirurgia generale, vascolare, ginecologia e dermatologia. Inoltre, è prevista un’ampia palestra riabilitativa, completa di spogliatoi e docce.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato le sindache di Cattolica e San Giovanni, Franca Foronchi e Michela Bertuccioli.