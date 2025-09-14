La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
Rimini
CronacaInaugurato il nuovo porto della Regina
14 set 2025
FEDERICO TOMMASINI
Cronaca
Inaugurato il nuovo porto della Regina

Taglio del nastro a Cattolica, la sindaca Foronchi esulta: "Un risultato atteso da anni e frutto di sinergia tra enti e istituzioni"

Taglio del nastro sulla piazzetta della Madonnina, ieri pomeriggio, per inaugurare l’area portuale di Cattolica interessata da importanti lavori di riqualificazione che hanno reso la zona "ancora più sicura, efficiente e sostenibile", esulta l’amministrazione. Alla cerimonia, presieduta dalla sindaca Franca Foronchi e dalla giunta, ha partecipato l’assessore regionale alla Pesca Alessio Manni. "Un ottimo lavoro, complimenti a Cattolica per la grande sensibilità che ha dimostrato e concretizzato con questo intervento su un’area strategica come il porto – ha commentato proprio Manni –. L’amministrazione è stata in grado di ottenere il bando con cui la Regione ha interamente finanziato questi lavori grazie al progetto che gli uffici del Comune hanno saputo realizzare. Come Regione puntiamo e investiamo molto sull’economia ittica, è un settore irrinunciabile, nonostante le tante difficoltà che ci troviamo ad affrontare tra cambiamenti climatici, aumento dei costi energetici e altre criticità".

"Abbiamo sistemato quest’area che da più di 20 anni chiedeva di essere riqualificata – ha detto al sindaca Franca Foronchi –. Abbiamo colto l’occasione di partecipare al bando, e grazie ai nostri uffici e al grande impegno dell’ex Assessore Alessandro Belluzzi siamo riusciti a concretizzare questa necessità, ottenendo oltre 900mila euro. Sappiamo bene che non è finita qui. Anche il dragaggio ci impegna molto, considerando che abbiamo fiumi in un chilometro e 800 metri di costa. L’insabbiamento è una costante per noi. Chiediamo alla Regione di continuare a starci sempre accanto come ha fatto fino ad ora e la ringraziamo per la vicinanza che ci dimostra anche in questa occasione. Ma questo risultato è frutto anche della grande sinergia con tutte le altre istituzioni ed enti, come la Capitaneria, la Casa del Pescatore e gli operatori economici. Grazie anche a tutti loro".

Con il piano di ammodernamento messo a terra "abbiamo garantito maggiore sicurezza agli operatori economici – ha poi illustrato il dirigente Baldino Gaddi –, migliore funzionalità per il settore ittico e sostenibilità ambientale. La riqualificazione ha tenuto conto anche delle attività turistiche commerciali e sociali. Il Porto di Cattolica è non solo un’area produttiva, ma anche cuore pulsante dell’identità e tradizione marinara della nostra città". I lavori eseguiti hanno riguardato, tra gli altri, l’adeguamento della banchina lato monte, la messa in sicurezza delle banchine, ripristino della banchina lato Rimini, rifacimento dei bordi del molo.

