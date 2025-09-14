Inaugurato il nuovo porto della Regina

Taglio del nastro sulla piazzetta della Madonnina, ieri pomeriggio, per inaugurare l’area portuale di Cattolica interessata da importanti lavori di riqualificazione che hanno reso la zona "ancora più sicura, efficiente e sostenibile", esulta l’amministrazione. Alla cerimonia, presieduta dalla sindaca Franca Foronchi e dalla giunta, ha partecipato l’assessore regionale alla Pesca Alessio Manni. "Un ottimo lavoro, complimenti a Cattolica per la grande sensibilità che ha dimostrato e concretizzato con questo intervento su un’area strategica come il porto – ha commentato proprio Manni –. L’amministrazione è stata in grado di ottenere il bando con cui la Regione ha interamente finanziato questi lavori grazie al progetto che gli uffici del Comune hanno saputo realizzare. Come Regione puntiamo e investiamo molto sull’economia ittica, è un settore irrinunciabile, nonostante le tante difficoltà che ci troviamo ad affrontare tra cambiamenti climatici, aumento dei costi energetici e altre criticità".

"Abbiamo sistemato quest’area che da più di 20 anni chiedeva di essere riqualificata – ha detto al sindaca Franca Foronchi –. Abbiamo colto l’occasione di partecipare al bando, e grazie ai nostri uffici e al grande impegno dell’ex Assessore Alessandro Belluzzi siamo riusciti a concretizzare questa necessità, ottenendo oltre 900mila euro. Sappiamo bene che non è finita qui. Anche il dragaggio ci impegna molto, considerando che abbiamo fiumi in un chilometro e 800 metri di costa. L’insabbiamento è una costante per noi. Chiediamo alla Regione di continuare a starci sempre accanto come ha fatto fino ad ora e la ringraziamo per la vicinanza che ci dimostra anche in questa occasione. Ma questo risultato è frutto anche della grande sinergia con tutte le altre istituzioni ed enti, come la Capitaneria, la Casa del Pescatore e gli operatori economici. Grazie anche a tutti loro".

Con il piano di ammodernamento messo a terra "abbiamo garantito maggiore sicurezza agli operatori economici – ha poi illustrato il dirigente Baldino Gaddi –, migliore funzionalità per il settore ittico e sostenibilità ambientale. La riqualificazione ha tenuto conto anche delle attività turistiche commerciali e sociali. Il Porto di Cattolica è non solo un’area produttiva, ma anche cuore pulsante dell’identità e tradizione marinara della nostra città". I lavori eseguiti hanno riguardato, tra gli altri, l’adeguamento della banchina lato monte, la messa in sicurezza delle banchine, ripristino della banchina lato Rimini, rifacimento dei bordi del molo.