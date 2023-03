Inaugurato il nuovo punto Enel

È stato inaugurato a Rimini il nuovo store di Enel X, in via Roma 102, dove saranno disponibili per i cittadini e le imprese, proposte e soluzioni per ambienti efficienti, sostenibili e a prova di caro energia. "Questa apertura a Rimini - ha spiegato Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia - permetterà ad ogni cliente di avvicinarsi e capire come meglio risparmiare sulla bolletta, valutando i vari servizi proposti da Enel X per avere una vita più efficiente ed economica". Il nuovo store offre infatti diverse proposte che spaziano da caldaie ad alta efficienza, a climatizzatori a pompa di calore, che assicurano un risparmio fino al 40% in bolletta), a impianti fotovoltaici tradizionali che auto producono energia per la casa da fonti rinnovabili.