Inaugurato il primo impianto fotovoltaico pubblico: "Riduciamo la dipendenza energetica del Paese"

"Un passo concreto verso l’autonomia energetica della Repubblica". Questo il messaggio che vuole lanciare il governo con l’inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico, installato sulla copertura della sede Azienda autonoma di Stato per i Servizi di Cailungo. L’impianto, con una potenza di picco di 181 kwp, è stato realizzato dalle società sammarinesi Energreen Srl, Titano Guaine, Enerlight, che hanno lavorato in Ati, associazione temporanea d’impresa, che si sono aggiudicate l’appalto pubblico. Si stima che produrrà annualmente circa 200 Mwh di energia elettrica da fonte rinnovabile "contribuendo in maniera diretta e tangibile – dicono dal governo – alla riduzione della dipendenza energetica del Paese. L’opera rappresenta il primo intervento di questa portata su una struttura pubblica sammarinese, un’iniziativa che si inserisce a pieno titolo nel più ampio piano per il conseguimento di una maggiore indipendenza energetica della Repubblica". La sua ubicazione, sul tetto dell’Aass, ente che gestisce la distribuzione dell’energia elettrica e i contributi degli impianti privati, "non è casuale. È un gesto dal forte valore simbolico, che trasforma l’ente in protagonista della produzione di energia rinnovabile, un esempio palpabile e visibile per la cittadinanza e per le imprese. L’inaugurazione segna una tappa fondamentale nel cammino verso una transizione ecologica orientata a risultati misurabili e a un futuro più sostenibile".