Inaugurato l’outlet di Erba Vita : "C’è voglia di crescere ancora"

"Siamo sempre più convinti che questa sia la strada giusta, come già ci aveva indicato mio padre". Ne è certa Alessia Valducci, chairwoman di Valpharma Group. "Questo outlet sta a significare che Erba Vita è forte, è presente a San Marino e vuole esserlo sempre di più". Outlet che il Gruppo ieri ha inaugurato nella nuova sede di Valpharma a Serravalle. Ci sono i prodotti più venduti, ma anche le ultime novità. Si tratta di un vero e proprio negozio, dove sarà possibile acquistare i prodotti più venduti e scoprire le ultime novità messe sul mercato dall’azienda sammarinese. Al taglio del nastro, insieme ad Alessia Valducci, anche il chief operating officer Alberto Vitez e il general manager di Erba Vita, Edoardo Locatelli. Sono stati loro a fare gli onori di casa accogliendo gli ospiti presenti.

Tra i quali c’erano anche i segretari di Stato agli Interni e all’Industria Andrea Belluzzi e Rossano Fabbri, ma anche il Capitano di Castello di Serravalle, Roberto Ercolani e il segretario dell’Anis William Vagnini. Erba Vita è specializzata, dal 1982, nella produzione di integratori alimentari. È presente nelle farmacie, erboristerie e parafarmacie in tutta Italia e in oltre 30 Paesi nel mondo. "Oggi compiamo un altro passo importante nella costruzione di Valpharma Group e della nostra nuova sede aziendale – dice Vitez – Sottolineo la nostra voglia e il coraggio di continuare a crescere. Questo è possibile perché Valpharma è fatta da persone straordinarie".

"Questa è un’inaugurazione che chiude un percorso iniziato alcuni anni fa, con l’acquisizione di Erba Vita, da parte della famiglia Valducci: fiore all’occhiello per l’economia di San Marino – le parole del Segretario all’Industria Fabbri – E si tratta di una scommessa vinta, anche per questo vi ringrazio".

Valpharma "è una colonna portante e costituisce uno degli esempi più belli del nostro sistema industriale – sottolinea il Segretario Belluzzi – È un esempio di visione, non solo economica, ma anche sociale". L’Erba Vita Outlet aprirà al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 17. I prodotti saranno venduti al prezzo scontato del 20%. Valpharma Group esporta in tutti e 5 i continenti in ben 70 Paesi, tra i quali Brasile, Giappone, Cina, Usa, Uk, Francia, Australia, Belgio, Malta, Portogallo, Ungheria, Vietnam, Cipro e Paesi Bassi.