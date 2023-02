Inaugurato nuovo Lidl a Cattolica (Rimini): assalto dei clienti

Nuovo Lidl di Cattolica inaugurato

Rimini, 24 febbraio 2023 – Ieri mattina Lidl Italia ha inaugurato il suo nuovo store di Cattolica in via Carpignola, in una parte dell’area conosciuta in città come ex-Vgs, vicino alle scuole medie ’E.Filippini’ e nei pressi dello stadio Calbi. Lidl Italia arriva così a Cattolica e, alla presenza del sindaco Franca Foronchi, ha aperto le porte del suo primo store in Via Carpignola, nell’immediata periferia del Comune. "Positivo il riscontro dal punto di vista occupazionale di questa apertura, con l’assunzione di 6 nuovi collaboratori che si uniscono alla grande squadra di Lidl Italia di cui fanno parte più di 21.000 persone su tutto il territorio nazionale", specifica la catena di supermercati. Il punto vendita di Cattolica è dotato di un parcheggio di circa 120 posti auto e, per garantire sempre la massima flessibilità, rimarrà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20. Un edificio realizzato con attenzione all’ambiente: "Il supermercato di Cattolica è frutto di un progetto di riqualificazione urbana a consumo di suolo pari a zero, che ha visto il recupero dell’ex cinema abbandonato ormai da anni – continua l’azienda –. Con un’area vendita di oltre 1.400 mq, la...