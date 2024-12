Inaugurazione del presepe rinviata a causa del maltempo

Il maltempo ha ‘graziato’ la prima parte dell’inaugurazione del Natale a Santarcangelo. Domenica sono state diverse centinaia le persone arrivate nel centro storico per assistere alla partenza degli eventi di ‘Natale nei Luoghi dell’anima’, con l’accensione delle nuove luminarie – un tappeto di luci che evoca una nevicata – e del Pino di Natale, l’albero che Eron ha dedicato a Boschetti installato sul supporto ‘E’ zòch ad Nadêl’ di Manolo Benvenuti. Dopo l’esibizione degli artisti di strada, è toccato alla Bologna Bridge Band sfidare il maltempo per invitare i presenti al Combarbio, dove il sindaco Filippo Sacchetti e il presidente di Città Viva, Alex Bertozzi, sono intervenuti per dare il via alle iniziative natalizie. Ad accendersi il maxi tappeto di luci, effetto nevicata del centro storico e anche la Rocca Malatestiana.

Ieri pomeriggio è partito invece il festival del cinema Luoghi dell’Anima, che ha trasformato via Don Minzoni in una passeggiata unica, con foto e cartellonistiche dedicate, su protagonisti e manifesti dei film in programmazione. Oggi alle 18 verrà invece presentata alla Rocca la Rimini Doc ‘Anima Adriatica’ insieme alla ‘madrina’ della serata, Laura Donadoni. In collaborazione con la Strada dei vini e dei sapori colli di Rimini, verrà presentata la bottiglia ‘Rimini’, prima Rebola e ora anche Doc del Sangiovese, come vero e proprio gadget turistico, nel più ampio progetto di promozione del territorio.

Sabato 14 dicembre invece, alle 15.30, verrà inaugurato il presepe meccanizzato della famiglia Gualtieri, nella grotta di piazza Balacchi. L’evento, programmato in precedenza, è stato rinviato infatti rinviato di una settimana causa maltempo.