Inaugurazione della mostra 'Arte ed Enigma' in memoria di Giuseppe Arzilli a San Marino

Verrà inaugurata oggi alle 18 la mostra ‘Arte ed Enigma’ curata da Maria Vittoria Grassi. Una mostra dedicata alla memoria di Giuseppe Arzilli a un anno dalla sua scomparsa, appassionato e collezionista d’arte sin da giovanissimo.

La mostra vuole essere un omaggio alla sua persona per farlo conoscere intimamente attraverso i suoi dipinti nella sua San Marino che lui ha sempre amato come anche uomo delle istituzioni e nella sede della suo altro grande amore, la sua gioielleria di via Donna Felicissima.

L’esposizione, che avrà luogo a Palazzo Arzilli, nel 55esimo anniversario della sua inaugurazione, resterà allestita fino all’1 aprile 2025 e rappresenterà un’occasione per esporre più di 70 dipinti di diversi artisti attivi tra il Cinquecento e il Novecento fra i quali anche opere uniche di Guido Reni, Annibale Carracci, Matthias Stomer.

All’interno della mostra ci sarà una parte dedicata ad uno dei più conosciuti e apprezzati artisti sammarinesi a livello internazionale ‘Meo Manzoni’.