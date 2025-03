Inaugurazione sede, c’è anche Beccari

ll segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, ha partecipato a Roma, all’inaugurazione di Villa Europa, la nuova sede della Delegazione dell’Unione Europea. Il segretario di Stato Beccari è intervenuto illustrando i più recenti sviluppi relativi all’accordo di associazione con l’Unione europea, sottolineando "l’importanza per la Repubblica di San Marino di poter far parte del mercato unico, a parità di condizioni con gli Stati membri". È stata una proficua occasione, per il Segretario di Stato, per attivare una serie di confronti tematici anche con numerosi diplomatici dei Paesi europei accreditati. "L’invito all’inaugurazione – le sue parole – è certamente motivo di grande orgoglio per la Repubblica di San Marino; rappresenta l’opportunità di valorizzare e ringraziare i singoli Stati e i loro rappresentanti per l’importante ruolo propulsivo dimostrato nella definizione dell’accordo".