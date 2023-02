Incantesimo Studio conquista l’Irlanda "Opere in mostra"

E’ stato un vero e proprio successo la partecipazione di Incantesimo Studio alla più grande fiera-esibizione di artigianato d’ Irlanda ’Showcase’ con i suoi 356 espositori di cui solo 17 anglosassoni, 1 italiana (appunto Incantesimo Studio) e il resto naturalmente irlandesi. "Siamo partiti con tanti ordini sparsi per tutta l’Irlanda – racconta Katia Binotti (foto) di Incantesimo Studio, famoso a Cattolica e San Giovanni – siamo stati contattati da grosse realtà irlandesi e siamo andati ben oltre prendendo contatti con realtà come New York , Massachusetts, Londra, Gran Bretagna, Francia, Colorado, con ordini di nostri prodotti e tanti progetti".

La proprietaria di 3 gallerie d’arte di Dublino di cui una di ceramica, "si è innamorata della scultura di Lord BerryLon , uno dei miei ultimi personaggi e lo vorrebbe esporre in galleria. Per ovvie ragioni poi apriremo un punto vendita a Dublino. Ringrazio la mia interprete , Maria Fulgoni, perchè mi ha aiutato tantissimo con la sua grande professionalità e conoscenza della lingua: siamo entrate così nei cuori di tante persone", conclude Katia.

lu.pi.