Incarico diretto per una consulenza: la Corte dei conti dice no

Un affidamento da diecimila euro dato dal Comune, ma per la Corte dei Conti la procedura è illegittima. A sollevare il caso era stata Azione per Riccione con un esposto. Nel mirino era finita una pratica dell’amministrazione attraverso la quale veniva affidata una consulenza riguardante il servizio di supporto tecnico-amministrativo alle attività di monitoraggio e raccolta dei dati funzionali alla predisposizione del piano di marketing e della strategia di branding della città di Riccione. La persona alla quale era stato dato l’incarico, aveva contestato Azione, era una figura attiva in campagna elettorale al fianco dell’attuale sindaca. I giudici hanno rilevato l’assenza dei presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, come l’impossibilità di utilizzare personale comunale, l’alta professionalità della persona selezionata, segnalando, peraltro, la carenza di motivazione della scelta, in comparazione con altre candidature. Inoltre il servizio di redazione del piano strategico di marketing e branding era già affidato ad una società di advisor, ma il Comune aveva inviato una comunicazione ai dirigenti per verificare la disponibilità di personale a partecipare a questo tipo di attività. Tra oltre 400 dipendenti non erano arrivate risposte, e si era proceduto ad affidamento diretto. Ora la delibera è stata anche trasmessa alla Procura regionale contabile, per valutare il danno erariale.