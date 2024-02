Incassi e imposta di soggiorno. Siamo il primo Comune balneare

Rimini primo comune balneare in Italia per incassi dall’imposta di soggiorno. E primo per recupero dell’evasione. In assoluto 7° posto nazionale per il ’tesoretto’ portato dai vacanzieri dopo Firenze, Milano, Venezia, Trento, Napoli e Bologna. Lo ha sottolineato il presidente della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna, Tammaro Maiello, nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024 giovedì scorso. Nella relazione, il presidente ha dedicato un ampio passaggio al tema imposta di soggiorno, che rappresenta la terza più importante entrata per i Comuni (a vocazione turistica) dopo l’Imu e l’Addizionale comunale Irpef. Nella relazione Maiello si è soffermato sul caso virtuoso di Rimini che nella lotta all’evasione della tassa di soggiorno nel 2023 figura al primo posto d’Italia, scelta non a caso come sede del Convegno nazionale sul tema ’l’imposta di soggiorno per incentivare il turismo’, al Teatro Galli a settembre. In Emilia-Romagna nel 2023 l’imposta di soggiorno, per gettito, è in forte aumento per i comuni di Bologna e Rimini e rappresenta, per importanza, appunto la terza entrata dopo Imu e Irpef comunale. Il Comune di Rimini ha incassato per l’imposta di soggiorno 11.534.694,66 euro, che rappresenta il 7% delle entrate dell’Ente e si colloca, anche per l’anno 2023, al primo posto in Italia per incassi, sia di competenza, che di recupero evasione, con un aumento del 17,15% rispetto allo scorso anno e del 13,13% rispetto al 2019 (anno pre-pandemia). Nel convegno è emersa la necessità di semplificare i numerosi adempimento dei gestori. Il Comune ha ricordata che gli introiti ha sostenuto grandi eventi e investimenti infrastrutturali su ambiente e cultura, Psbo e Parco del Mare: "L’imposta di soggiorno è uno straordinario moltiplicatore di ricchezza e benessere per la città".